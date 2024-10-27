اعتبارًا من الجمعة.. إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر برئاسة المهندس محمد عامر تعديل تركيب قطارى 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس) ليكون بالتركيب 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحاليةاعتباراً من. يوم الجمعة المقبل .

كما قررت الهيئة، إيقاف تشغيل أخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس يوم الجمعة المقبل، حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري.