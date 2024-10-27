إعلان

اعتبارًا من الجمعة.. إيقاف تشغيل أخر قطار صيفى بين القاهرة ومرسى مطروح

08:07 م الأحد 27 أكتوبر 2024

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر برئاسة المهندس محمد عامر تعديل تركيب قطارى 951 / 960 ( القاهرة / بورسعيد والعكس) ليكون بالتركيب 8 عربات ثالثة تهوية ديناميكية وبنفس جداولهم الحاليةاعتباراً من. يوم الجمعة المقبل .

كما قررت الهيئة، إيقاف تشغيل أخر قطار صيفي بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس يوم الجمعة المقبل، حيث تقرر إيقاف قطار 939 / 940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح، وقطار 943 / 942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة على أن يكون آخر أيام تشغيلهم يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف تشغيل أخر قطار صيفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل نظيره الجزائري.. وآلية جديدة لحجز مواقع حجاج السياحة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

أمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن موعد أول حالات عدم الاستقرار في الطقس
السيسي: اقترحنا هدنة لمدة يومين في غزة يتضمن إطلاق سراح 4 رهائن
تحذير رسمي للحوامل من حقن RH مغشوشة.. وهكذا يمكن اكتشافها- صور
احجز وحدتك الآن.. بدء التقديم على شقق جنة ودار مصر وسكن مصر - روابط التقديم