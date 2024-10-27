وزير التموين ورئيس "فيروم مصر" يبحثان خطط توطين صناعة الصوامع في مصر

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، يانوش موسيالسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيروم مصر للصوامع والتخزين"؛ لبحث خطط توطين صناعة صوامع الحبوب بمصر.

وجاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وكريم سامي رئيس مجلس إدارة شركة "سامكريت مصر"، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس رفقي كامل المدير التنفيذي لتطوير الأعمال شركة "سامكريت للصوامع"، واللواء خالد منصور مدير عام الشؤون المالية والإدارية شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزير التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوطين صناعة الصوامع بمصر بالتعاون مع شركة "فيروم" البولندية؛ حيث أوضح الوزير أهمية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كل الملفات والمشروعات، وشدد على أن الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحالف مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان الإجراءات التنفيذية لإنشاء المصنع الجديد الخاص بتوطين صناعة الصوامع في مصر؛ لما له من أهمية كبيرة في توطين هذه الصناعة الحيوية، وبما يسهم في زيادة السعات التخزينية للحبوب؛ خصوصًا الأقماح.