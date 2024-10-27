صور.. افتتاح مصنع تدوير ألياف الموز لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

كتب- محمد نصار:

افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز وذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

جاء ذلك بحضور ياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من المسئولين بالوزارتين والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والمهندسة هبة نايل، المدير التنفيذي لشركة بابيريوس إيجيبت لتصنيع ألياف الموز، والدكتور مهندس رامي عازر، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بابيريوس أستراليا.

وخلال مراسم الافتتاح، أوضح الوزير أن افتتاح وتشغيل هذا المصنع يأتي في ضوء التعاون القائم بين الإنتاج الحربي وشركة بابيريوس الأسترالية لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة، لافتًا إلى أن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين، الأولى قامت بها شركة "بابيريوس" وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية هي إنشاء خط إنتاج أوتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز وذلك داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهو مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

ونوه بأنه بموجب هذا التعاون القائم بين الجانبين، ستقوم الشركة الأسترالية بشراء كامل الإنتاج من الإنتاج الحربي وتسويقه محليًا وتصديره للخارج.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، حرص الوزارة على دعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحسين الحالة المعيشية للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن مخرجات هذا المصنع (العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة) يأتي أيضًا في إطار دور وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتي تهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات صديقة للبيئة ذات جدوى اقتصادية وهو ما تم بالفعل في هذا المصنع، حيث سيتم إعادة تدوير مخلفات شجر الموز وتصنيع العديد من المنتجات مثل اللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون وأدوات التغليف والتعبئة وجميعها طبيعية وتمثل بدائل صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الطرق التقليدية التي كان يعتمد عليها المزارعون للتخلص من مخلفات الموز كانت إما حرقها أو التخلص منها بإلقائها في المصارف والطرقات أو تصنيع سماد عضوي صناعي أو ما يُعرف بالكمبوست والذي يضر البيئة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المرحلة الأولى من خط الإنتاج الأوتوماتيكي المتكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز، تبلغ الطاقة الإنتاجية له 60 مليون وحدة - علب كرتون سنويًا، كما يوفر أكثر من 110 فرص عمل كعمالة مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع خلال المرحلة الأولى 40 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن البعد البيئي للمشروع يتمثل في التخلص الآمن والاستغلال الأمثل لمخلفات زراعات الموز الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى 50 ألف طن من مخلفات زراعات الموز، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 100 ألف طن من مخلفات زراعات الموز، والعمل على استبدال 10 آلاف طن من منتجات البلاستيك سنويًا للمجمع.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن خط الإنتاج عبارة عن 6 خزانات وماكينة مفتتات ومنعمات وفرن تجفيف ومكابس لضبط التشكيل والكي وإزالة الزوائد عن طريق 15 مكبسًا، مشيرة إلى قيام مصنع (200 الحربي) بإنتاج خط مماثل لما تم استيراده خارجيًا لزيادة عمق التصنيع المحلي، على أن تقوم شركة "بابيريوس" بتسويق منتجات تلك الخط محليًا وتصديرها للخارج.

وأضافت وزيرة البيئة: نسعى إلى بناء منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز في صناعة منتجات صالحة للاستخدام، موضحة أن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين، الأولى قامت بها شركة "بابيريوس" وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف، والثانية تشمل خط الإنتاج الجديد، مشيرة إلى أن مصر تقوم بزراعة 120 ألف فدان من الموز كزراعة مستدامة، ينتج عنهم 12 مليون طن مخلفات سنويًا، كما تنتج 8 ملايين مليون طن غازات ضارة إذا لم يتم العمل على الاستفادة من تلك المخلفات.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن إجراءات تنفيذ أول خط صناعي لإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة من ألياف الموز، بدأ في إطار التعاون القائم بين وزارة البيئة ووزارة الإنتاج الحربي، في إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي التابعة لوزارة البيئة، والتي تم إعلان هذه المشروعات ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي كمشروعات خضراء وفرص استثمارية متاحة من بينها مشروعات إعادة تدوير المخلفات بأنواعها، الصلبة والزراعية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى إطلاق وزارة البيئة منصة إلكترونية قريبًا تتيح للشركات وممثلي القطاع الخاص من مختلف المجالات وخاصة في مجال البلاستيك وتمكينهم من جمع الأفكار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل المجالات، لتوسيع دائرة الشركاء وتسهيل وصول المستثمرين لتلك الفرص الاستثمارية من خلال تلك المنصة.

كما تفقد الوزيران، المجمع النموذجي لتدوير مخلفات زراعات الموز لإنتاج عبوات كرتون صديقة للبيئة وسماد سائل عضوي، كما استمعا لمراحل العملية التصنيعية التي تتم من خلال أحدث التكنولوجيات التحويلية المستخدمة للمخلفات زراعة الموز.

ويتمثل البعد الربحي الاقتصادي للمشروع في تحقيق عدد من عوائد التصدير يبلغ 1.5 مليون دولار سنوي للخط، وعائد تصدير 3 ملايين دولار سنويًا للمجمع بالإضافة إلى 70 مليون جنيه عائد من إنتاج السماد السائل العضوي، وتوفير 5 ملايين دولار سنويًا لاستيراد الأسمدة العضوية، فضلًا عن اكتمال سلاسل الإمداد بمنتجات كرتونية صديقة للبيئة، وإنتاج منتجات كرتونية نظيفة صحية آمنة وبدون كيماويات، وتلبية الأسواق المحلية بمنتجات بمواصفات قياسية تصدير منتجات كرتونية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى عوائد شهادات البصمة الكربونية، ورفع كفاءة مخزون الكرتون معاد التدوير.