رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وتعويضات أهالي المنطقة

كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وعدد من القيادات والجهات المعنية بالمشروع.

في مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مدبولي إلى أهمية الاجتماع ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع، بهدف تذليل العقبات وحل التحديات، مؤكداً التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الجهات المعنية لإنجاح المشروع.

كما جدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى الجهود المبذولة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة للشريك الإماراتي، لبدء أعمال البنية الأساسية للمشروع.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول آخر التطورات المتعلقة بتسليم أرض المرحلة الأولى من المشروع، وحصر الأراضي والمنازل والمباني والمغروسات في المنطقة، بالإضافة إلى متابعة صرف التعويضات لأهالي المنطقة المتضررين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شمل مناقشة موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية وشبكة الطرق والمرافق العامة للمنطقة البديلة "شمس الحكمة"، التي ستتضمن مناطق سكنية وخدمية وتجارية، كما تم استعراض موقف تخصيص الأرض لإنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة.

واستعرض الاجتماع أيضاً موقف إعادة تسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح، ومتابعة ما تم تحريره من عقود للأهالي، وسرعة إتمام الإجراءات المتبقية للعقود المتبقية.