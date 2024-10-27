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خلال 3 سنوات.. ما متوسط عدد الزلازل في منطقة سد النهضة؟

02:28 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

سد النهضة

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كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن متوسط معدلات الزلازل التي ضربت منطقة سد النهضة خلال الـ٣سنوات الأخيرة.

وقال "شراقي" في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "ضرب إثيوبيا زلزال أمس 26 أكتوبر 2024، بقوة 5 درجة الساعة 3:22 مساءً بتوقيت تالقاهرة، وهو الزلزال الـ9 في 30 يوما".

وأضاف: "أن الزلزال الأول بتاريخ 27 سبتمبر الماضي بلغت قوته 4.5 درجة، ثم مجموعة زلازل بين 4.5 إلى 5 درجة، وعلى عمق 10 كم، جميعها في منطقة الأخدود الإثيوبي التي تبعد حوالي 570 كم عن سد النهضة".

وتابع: "ازداد النشاط الزلزالي في السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة في إثيوبيا، كان المتوسط حوالي 6 زلازل، لكن وصل عدد الزلازل في 2022 إلى 12، وفي 2023 إلى 38، وحتى الآن 26 زلزال فى إثيوبيا ومحيطها خلال 2024 وحتى الآن".

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