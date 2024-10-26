حدث في 8 ساعات| تفاصيل الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5".. وحقيقة تعرض مصر لأشد شتاء برودة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5"، و الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لأشد شتاء برودة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تبدأ من 20 ألف جنيه.. مي عبد الحميد تكشف مقدمات حجز شقق سكن لكل المصريين 5

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5"، حيث من المقرر أن يبدأ الحجز للمواطنين من ذوي الهمم في 18 نوفمبر، ويُفتح للجميع في 28 نوفمبر الجاري.

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رئيس الوزراء: لن نترك أي محافظة دون أن تمتد إليها أعمال التطوير

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية، عقب انتهاء جولته بمحافظة السويس التي بدأها صباح اليوم لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

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كتل باردة قادمة من الشمال.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لأشد شتاء برودة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنه حان الوقت لارتداء الملابس الشتوية، وذلك نظرًا للتغيرات الجوية الحالية وانخفاض درجات الحرارة ليلًا بسبب كتل هوائية باردة قادمة من الشمال.

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مي عبد الحميد تكشف موعد تسليم شقق الإسكان المتأخرة ضمن الإعلانين الـ 14 والـ 15

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أسباب تأخر تسليم بعض الوحدات السكنية المقررة منذ إبريل الماضي، في الإعلانين الـ 14 والـ 15.

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من أمام هرم خوفو.. إطلاق برنامج رعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية

أطلق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم من أمام هرم خوفو الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، البرنامج الوطني لرعاية وحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية

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السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه، وتعزيز مسار التهدئة.

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انطلاق النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي غدًا

تبدأ غدًا الأحد فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار "إعلام يلهم.. شباب يبدع"، برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء المصري.

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حملة "100 يوم صحة" تُقدم أكثر من 135.7 مليون خدمة مجانية خلال 86 يومًا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 135 مليونًا و715 ألفًا و325 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ إطلاق النسخة الثانية، مساء 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الجمعة 25 أكتوبر

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رواتب تصل لـ 1700 درهم.. وزير العمل يسلم عقود عمل في الإمارات لعدد من المصريين

سلم السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عقود عمل لمجموعة من الشباب المصريين الراغبين في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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