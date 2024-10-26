تبدأ من 20 ألف جنيه.. مي عبد الحميد تكشف مقدمات حجز شقق سكن لكل المصريين 5

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5"، حيث من المقرر أن يبدأ الحجز للمواطنين من ذوي الهمم في 18 نوفمبر، ويُفتح للجميع في 28 نوفمبر الجاري.

وأوضحت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يُبث على قناة CBC، أن الطرح سيكون بنظام التمويل العقاري، مع تقديم مبلغ جدية الحجز بقيمة 20 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة في المحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات المطروحة في المدن الجديدة.

وأضافت أن الطرح يتضمن 78,730 وحدة سكنية مخصصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا.

كما أكدت مي عبد الحميد، تخصيص أسبوع خاص لذوي الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة، اعتبارًا من يوم الاثنين 18 نوفمبر وحتى الاثنين 25 نوفمبر 2024، بهدف تذليل العقبات التي قد تواجههم.