مي عبد الحميد تكشف موعد تسليم شقق الإسكان المتأخرة ضمن الإعلانين الـ 14 والـ 15

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أسباب تأخر تسليم بعض الوحدات السكنية المقررة منذ إبريل الماضي، في الإعلانين الـ 14 والـ 15.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكذبوا" المذاع على قناة CBC، أن الظروف العالمية الحالية أدت إلى تأخر تسليم بعض المشروعات نتيجة توقف العمل لبعض الوقت.

وأكدت "عبد الحميد" أن الصندوق بدأ بتسليم الوحدات المتأخرة تدريجيًا، حيث يتم تسليم ما بين 8 إلى 10 آلاف وحدة شهريًا، على أن يكتمل تسليم جميع الوحدات المتأخرة العام المقبل.

كما أشارت إلى أنه تم بالفعل تسليم 40 ألف وحدة ضمن المشروعات المتأخرة، ويجري حاليًا تسليم باقي الوحدات تدريجيًا.