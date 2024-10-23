أمطار ورياح على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 28 أكتوبر 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأضافت أن الطقس يسود فيه مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما لفتت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يومي الأربعاء 23 أكتوبر والخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.