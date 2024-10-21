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المغامر الأمريكي مصور فيديو تسلق الكلب قمة الهرم: كان مشهدًا استثنائيًا

06:24 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

مارشال موشر المغامر الرياضي الأمريكي

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كتب- حسن مرسي:

قال مارشال موشر المغامر الرياضي الأمريكي، ومصور فيديو صعود ونزول كلب لقمة الهرم، إن المشهد كان استثنائيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، كان رد الفعل مدهشا ومثيرا للاهتمام وكنا نطير بالمنطقة بعد الحصول على التصاريح المطلوبة وكان المشهد رائعا ورؤية الكلب على قمة الهرم كان مثيرا للاهتمام وأعتقد أنه مصدر إلهام للكثيرين وسلطت الضوء عليه لمشاركة اللقطة مع الآخرين.

وتابع أنه كان سعيدا للغاية من رؤية هذا المشهد ولم نكن متأكدين مما رأيناه في البداية وكنا نحاول أن نتحقق أكثر هل هذا الأمر متكررا أم نادرا وأظن أنه أمر استثنائي يستحق الاهتمام وأثار إعجاب الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولم أتوقع أن ينتشر في كل دول العالم.

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