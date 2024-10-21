مي فاروق نجمة حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. الخميس



كتب- محمد شاكر:

يختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويديره الددكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ٣٢ فى الثامنة والنصف مساء الخميس ٢٤ أكتوبر، علي مسرح النافورة.

حيث يقام حفلاً للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب التى قدمها كبار الفنانين خاصة كوكب الشرق أم كلثوم.

يسبق الحفل، وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي، يقدمها كلاً من الصوليستات الفنان مصطفي داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو)، والفنان يحى مهدى (تشيللو).

يسبقة عرضاً علي المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.