وزير الزراعة أمام مجلس النواب: استنباط أكثر من 60 صنفا للمحاصيل الاستراتيجية

كتب- نشأت علي:

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه تم خلال السنوات السابقة، استنباط 60 صنفا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان.

وأضاف فاروق أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج قومي لتوطين إستنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.

وتابع: استمراراً لجهود الوزارة في ذلك فقد تم التوجيه بدفع ودعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، ويجرى استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الاستراتيجية.

وقال فاروق، إنه فيما يخص محصول القطن فمن مستهدف استنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد، بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابياً على سعر قنطار القطن مما يشجع المزارع على التوسع في زراعته.

وأوضح: بالنسبة لمحصول القمح يجرى استنباط وتسجيل عدد 7 أصناف جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 25 أردبا ومنهم 2 صنف جديد تحت التسجيل، علماً بأن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه بالنسبة لمحصول الأرز يجرى استنباط وتسجيل عدد 4 أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائي، لزيادة إنتاجية الفدان إلى 5 أطنان، وذلك دعماً لسياسة ترشيد مياه الري لزراعة الأرز، أما بخصوص محصول الذرة البيضاء والصفراء يجرى استنباط وتسجيل 7 هجن جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 أردبا.

وتابع: بالنسبة لمحصول الفول البلدي يجرى استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة مقاوم الهالوك ومتحمل للأمراض بإنتاجية تزيد عن 10 أردب للفدان، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها استنباط وتسجيل أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل: الشعير (5 أصناف تتحمل الملوحة والجفاف) وعدد (2 صنف جديد من محصول البصل) ذات مواصفات تصديرية ومحاصيل الأعلاف ( 3 أصناف جديدة من البرسيم المصري)، فضلاً عن استنباط وتسجيل عدد 6 أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية مثل (الفول السوداني - عباد الشمس - السمسم - الكتان).