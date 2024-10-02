رئيس "النواب" يدعو الأعضاء إلى إجراء انتخابات هيئات اللجان النوعية

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس؛ وهي (الرئيس- الوكيلان- أمناء السر).

جاء ذلك بعد اعتماد القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، خلال الجلسة الثانية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، وتم رفع الجلسة لتعود للانعقاد مرة أخرى اليوم؛ لإعلان النتائج النهائية لهيئات مكاتب اللجان النوعية (الرئيس- الوكيلَين- أمناء السر).

ونظَّمتِ اللائحةُ الداخلية بمجلس النواب إجراءات تشكيل اللجان النوعية؛ حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيسُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.