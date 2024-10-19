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اليوم.. حماة الوطن ينظم احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

07:00 ص السبت 19 أكتوبر 2024

الفريق جلال الهريدي

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كتب- عمرو صالح:
ينظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي اليوم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمركز المنارة، بحضور لفيف من القيادات السياسية والحزبية وقيادات الحزب من مختلف المحافظات.

وكان قد أكد حزب حماة الوطن في بيان له، أن 6 أكتوبر 1973 ملحمة سطر فيها أبطال مصر من القوات المسلحة، بأحرف من نور في التاريخ الحديث معنى التضحية والفداء، وتقديم كل غال ونفيس للدفاع عن الوطن وحفظ مقدراته.

وأشار إلى أن ما قدمه أبطال القوات المسلحة في السادس من أكتوبر سيظل خالدا في أذهان كل مصري مخلص ومحب لتراب مصر، لتبدأ بعدها البلاد في مرحلة جديدة من التنمية والتطوير في أرض سيناء الغالية.

ونوه الحزب أنه في ظل التحديات الاقليمية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن لايزال أبطال القوات المسلحة، يضربون أروع الأمثال للحفاظ على أمن مصر القومي، واستكمال المسيرة بالتعاون مع كافة الأجهزة في الدولة، لمواصلة تعمير أرض الفيروز.

احتفالية نصر أكتوبر حماة الوطن جلال الهريدي
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