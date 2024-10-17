توقعات حالة الطقس غدا.. برودة واضطراب ملاحة على البحر المتوسط

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الجمعة 18 أكتوبر 2024 في مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان إنه يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.