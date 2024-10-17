إعلان

BBC

توقعات حالة الطقس غدا.. برودة واضطراب ملاحة على البحر المتوسط

02:42 م الخميس 17 أكتوبر 2024

طقس معتدل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية غدا الجمعة 18 أكتوبر 2024 في مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان إنه يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

463447001_1048990443938042_5081523780403414392_n

طقس معتدل الأرصاد الجوية درجات الحرارة رياح أمطار شبورة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء يبحث وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان

اضطراب ملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة
* البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر للمرة الثالثة.. ما السبب؟