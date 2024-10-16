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وزيرة التخطيط: التوترات الإقليمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري وصافي الصادرات

05:57 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

الدكتورة رانيا المشاط

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كتب- محمد أبو بكر:

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، معدل النمو القطاعي لعام 2023-2024 لقناة السويس، موضحة أن القناة شهدت انخفاضًا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، بينما سجل الربع الرابع وحده انخفاضًا بنسبة 68%، مؤكدة أن هذا التراجع يعتبر من أكبر التأثيرات المباشرة للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، حيث تنعكس هذه التوترات على صافي الصادرات، نظرًا لدور قناة السويس في الميزان التجاري الخارجي.

وأوضحت المشاط أن قطاع الاستخراجات تأثر بشكل سلبي في أول ثلاثة أرباع من العام، قبل اتخاذ البنك المركزي قرارات في مارس الماضي، حيث ظهرت آثار سلبية على سداد مستحقات الأجانب، مما أثر على عمليات الاستخراج وتكرير البترول والغاز.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية غير البترولية، أشارت الوزيرة إلى انخفاض في معدل النمو بنسبة 5% على مدار العام، ولكن شهد الربع الأخير زيادة ملحوظة، وأرجعت هذا الارتفاع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مارس، والتي فتحت مجالات وقنوات لعودة النقد الأجنبي وعودة الواردات لكثير من الصناعات التحويلية، مما أدى إلى تحول إيجابي في القطاع خلال الربع الأخير.

كما شددت وزيرة التخطيط على أن التنمية الصناعية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحكومة الجديدة، حيث يجري التنسيق بين الوزارات لتعزيز هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمكنت من جذب شركات جديدة في مجالات مختلفة، بما في ذلك صناعة الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والمنتجات الإلكترونية.

وأشارت الوزيرة إلى أن بعض القطاعات شهدت تراجعًا، بينما سجلت قطاعات أخرى نتائج إيجابية، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة، الذي سيشهد زيادة كبيرة في السياحة بعد افتتاح المتحف الجديد، مؤكدة أن قطاع السياحة يعتبر مهمًا لأنه يعزز فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أن كل فرصة عمل مباشرة تخلق أربع فرص غير مباشرة.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التوترات الإقليمية تؤثر على الاقتصاد الاقتصاد المصري
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