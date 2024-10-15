محلل السعودي يكشف دلالات زيارة ولي العهد السعودي لمصر في هذا التوقيت

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور خالد محمد باطرفي، المحلل السعودي، أن زيارة ولي العهد السعويد محمد بن سلمان لمصر تأتي امتدادًا للزيارات السابقة، وتهدف إلى توحيد الجهود والمواقف العربية والإسلامية، خاصة وأن مصر من مؤسسي منظمة التعاون الإسلامية وجامعة الدول العربية.

وتابع "باطرفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن كلا الدولتين تعملان على حل مشاكل المنطقة التي أصبحت معقدة وثقيلة، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية المصري ونظيره السعودي بالتعاون مع الأشقاء

في العالمين العربي والإسلاميين قاما بإعداد زيارات مكوكية للعواصم الدولية المؤثرة، ونجحا في عزل دولة الاحتلال، والدول الداعمة لدولة الاحتلال في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، واستطاعا تحقيق انتصارات كبيرة، في قضية حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بالإضافة لدعم القضية الفلسطينية من قبل دول أوروبية كبيرة.

ولفت إلى أن التنسيق المصري السعودي يشمل الوضع في السودان واليمن ولبنان، والكثير من قضايا المنطقة، مضيفًا أن الحرائق المشتعلة في المنطقة في حاجة إلى تنسيق بين البلدين على أعلى مستوى.

وتابع أن القيادات في السعودية ومصر يمثلان القمة العربية والإسلامية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة والرياض اتخذت موقف الخيار الحيادي من القضايا الدولية، وهذا وضعهما في موقف استراتيجي للتعامل مع الجميع سواء روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة أو الصين، ومن هذا الحياد الإيجابي، يستطيعا أن يساعدا في تقريب وجهات النظر ، وفي الضغط الدبلوماسي على الجميع.