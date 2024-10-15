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وزير الأوقاف يُعزِّي أسر الطلاب "شهداء العلم" في حادث الجلالة

07:23 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

الدكتور أسامة السيد الأزهري

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كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء وتمام المواساة لأسر الطلاب الذين وافتهم المنية في حادث الجلالة الذي تألمت له قلوبنا جميعا .

وتوجه وزير الأوقاف بالدعاء لله تعالى بأن يتقبلهم في الشهداء والصالحين وأن يسكنهم فسيح جناته ، وأن يغمرهم بوافر فضله ، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ سبحانه على المصابين بتمام الشفاء و العافية، وأن يحفظ سبحانه مصر وأبناءها الكرام جميعا من كل سوء وأذى.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف يعزي أسر الطلاب شهداء العلم في حادث الجلالة وزير الأوقاف
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