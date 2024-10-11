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المركز القومي للبحوث يعلن موعد عيادة أمراض العضلات الوراثية

05:00 ص الجمعة 11 أكتوبر 2024

المركز القومي للبحوث

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كتب- عمر صبري:

أعلن المركز القومي للبحوث موعد عيادة أمراض العضلات الوراثية حيث ستستقبل العيادة بمركز التميز الطبي بالمركز القومى للبحوث المرضى من حالات وهن وضعف وضمور العضلات من الذكور والإناث في مختلف المراحل العمرية من حديثي الولادة إلى كبار السن، الأحد من كل أسبوع.

وأضاف المركز أن العيادة ستقدم كشف متخصص لهذه الحالات مع تحديد الفحوصات والأشعات وتحليل الجينات المطلوبة لمرضى ضعف وضمور العضلات لتشخيص الحالة ومعرفة السبب الجيني لمنع تكراره في أسرة وأقارب المريض.

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