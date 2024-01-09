حفارات وفتح البوابات.. شراقي يكشف آخر مستجدات أعمال سد النهضة



كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، عن آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي، حيث رصدت صور الأقمار الصناعية انخفاض منسوب مياه البحيرة تمهيدًا للملء الخامس.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن الملء القادم قد يكون الأخير بواقع 23 مليار متر مكعب، كما حدث فى العام الماضى، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يشهد وجود حفارات عملاقة تقوم بالأعمال الإنشائية في منطقة الوسط.

وأضاف خبير الموارد المائية، أن "البوابتين مازالتا مفتوحتين بتصريف يومي حوالي 70 مليون متر مكعب، وتراجع مخزون المياه بنحو أكثر من مليار متر مكعب ليصبح إجمالي التخزين حاليًا 38 مليار متر مكعب.

وأشار إلي أن أديس أبابا انتهت من تعلية منطقتى الجانبين بحيث يتبقى فى منطقة الوسط ما هو متوقع أن يكون 20 متر؛ وفي هذه الحالة يكون التفاوض على سنوات الملء الاعتيادية لأن الملء الأول سوف يكون انتهى ولا يمكن التفاوض حوله مرة أخري.

وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي في 19 ديسمبر الماضي وقف المفاوضات نتيجة لعدم جدية الجانب الإثيوبي.

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