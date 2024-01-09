رئيس "الطاقة المتجددة": بدء اختبارات مشروع طاقة الرياح بمجمع خليج السويس



كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن بدء اختبارات تشغيل مشروع عملاق لطاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس بالبحر الأحمر بإجمالي استثمارات 6 مليارات جنيه.

حيث تم الانتهاء من تركيبات مكونات المشروع من توربينات ومهمات الكهرباء تمهيًدا لوضع أولى توربينات المشروع على الشبكة القومية قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف "الخياط" لمصراوي، أن هناك مشروعات عملاقة جاري تنفيذها تتضمن مشروعين عملاقين للقطاع الخاص بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما وباستثمارات تبلغ 600 مليون دولار لكل مشروع وذلك من خلال تحالف مصري ياباني واستثمارات إماراتية ومن المقرر بدء الإنتاج منهما بداية عام 2025 ضمن برامج مصر لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد الوقود ومشروعات تحت التطوير جاري العمل بها بقدرات تبلغ 1200 ميجاوات لطاقة الرياح وباستثمارات مليار و400 مليون دولار.

وأشار إلى أن هناك قدرات تبلغ 700 ميجاوات لطاقة الشمس باستثمارات تتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار، وتتضمن 1100 ميجاوات مع شركة أكواباور السعودية و200 ميجاوات مع شركة مصرية إماراتية بمنطقة خليج السويس.

وأشار إلى نتائج الأعمال التي حققتها الهيئة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، مكن مصر من الحصول على أقل الأسعار العالمية لطاقي الشمس والرياح بلغت 2 سنت لطاقة الشمس 2.4سنت لطاقة الرياح وهي أقل الأسعار العالمية.