خلال ساعات.. وقف إصدار تذاكر الطيران من داخل مصر والتي تبدأ من الخارج



كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركات الطيران خلال الساعات المقبلة، تنفيذ قرار سلطة الطيران المدني، والخاصة بوقف إصدار أي تذكرة من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التي تبدأ من الخارج حتى لو كانت تذكرة عابرة للنقاط داخل مصر.

وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني، إن القرار جاء إلحاقا إلى التعميم الصادر بتاريخ 12-6-2023 بشأن إيقاف العمل بنظام "SOTO"، وعليه تقرر اعتبارًا من 10 يناير الجاري ولحين إشعار آخر تشديد الالتزام بما ورد في التعميم الصادر بتاريخ 12-6-2023، بشأن إيقاف العمل بنظام SOTO، واقتصار إصدار التذاكر من داخل جمهورية مصر العربية على الرحلات التي تبدأ من مصر إلى الخارج.

وتابعت المصادر، أن القرار ينص علي وقف إصدار أي تذكرة من داخل جمهورية مصر العربية للرحلات التي تبدأ من الخارج حتى لو كانت تذكرة عابرة للنقاط داخل الجمهورية (ترانزيت).

وأشار نص القرار إلى أنه على جميع شركات الطيران ووكالاتها الالتزام بما جاء بعاليه وفي حال عدم الالتزام سيتم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

وتابعت المصادر أن القرار تكميلي لقرار سابق ولا يشكل أي عائقاً لشركات الطيران أو وكالات السفر، وذلك لأنه يُمكن لأي راكب أن يحجز تذكرة سفره من أي مكان في العالم، وأغلب الركاب الآن يقومون بحجز تذاكر السفر أونلاين ويتم دفعها بمختلف العملات، لكن لو تم حجزها من داخل الجمهورية يكون بالعملات المحلية.