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BBC

أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

09:01 ص الإثنين 08 يناير 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الاثنين يشهد استقرارا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤، يوجد انخفاض في درجات الحرارة على ️أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (٤:٣) درجة مئوية.

وتابعت: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الأحساس ببرودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد أنه يوجد أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، يومي الأربعاء والخميس.

الأرصاد الطقس الأمطار درجات الحرارة

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