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الأوقاف: إطلاق "ملتقى العلماء والمفكرين" طوال شهر رمضان بمسجد الحسين

03:00 م الأحد 07 يناير 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق ملتقى الفكر الإسلامي لعام 1445هــ / 2024م في ثوب جديد، تحت عنوان : "ملتقى العلماء والمفكرين"، ليضم إلى جانب علماء الدين نخبة من كبار المفكرين والكتاب والمثقفين من مختلف التخصصات ذات الصلة ببناء الوعي العام، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة؛ خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.

وأوضحت في بيان لها، أن ذلك يأتي ضمن الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة ومسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) خاصة؛

من ناحية أخرى وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تطلق الوزارة الجمعة القادمة الموافقة (12/ 1/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر في بيوت الله، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

وزارة الأوقاف ملتقى العلماء والمفكرين شهر رمضان مسجد الحسين

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