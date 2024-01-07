طقس الساعات المقبلة.. أجواء باردة ليلًا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

بسبب هذه الظاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

القاهرة تسجل 23 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأحد

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 27 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء تبقى باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.