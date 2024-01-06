بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بالعاصمة الجديدة

كتب- إسلام لطفي:

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة.

ويحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مساء اليوم السبت 6 يناير، في الكنائس على مستوى الجمهورية.

و بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس في في نص البرقية: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسرني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده الله عليكم بكل الخير والسعادة.