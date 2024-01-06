وزير التموين: 4.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى للمنطقة التجارية بالبحيرة

كتب- محمد سامي:

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانًا.

وأضاف المصيلحي، أن نسبة المرحلة الأولى من المشروع بالكامل تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية وإدارية ولوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير التموين، أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية وترفيهية وخدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى.

وتتضمن هذه الفرص مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15% من إجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، تتضمن مول تجاري ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.