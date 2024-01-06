أمطار وشبورة.. الأرصاد تحدد حالة الطقس لـ6 أيام مقبلة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة للفترة من اليوم السبت 6 يناير 2024 إلى الخميس 11 يناير 2024.

وتضمنت التوقعات:



السبت 6 يناير:

- طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.



-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20 % تقريبا.



الأحد 7 يناير والإثنين 8 يناير :



شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الثلاثاء 9 يناير:



شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الأربعاء 10 يناير :



أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال بالوجه البحري على فترات متقطعة.



نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات .



الخميس 11 يناير



-أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.



نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.



اقرأ أيضًا



الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق





