خطة النواب ترجئ مناقشة موازنة وزارة الصحة بسبب التمثيل الحكومي الضعيف

كتب- نشأت علي:

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بسبب عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.

واعترض أعضاء اللجنة بسبب التمثيل الذي اعتبرته غير مناسب خاصة في ظل عدم وجود ردود واضحة وتفصيلية عن بعض التساؤلات التي أثيرت أثناء اجتماع اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.