12 مليارًا و513 مليون جنيه إيرادات ديوان عام وزارة الصحة خلال 2023 -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

حقق ديوان عام وزارة الصحة والسكان إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليارًا و513 مليونًا و883 ألفًا و751 جنيهًا خلال العام المالي 2022- 2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليارًا و416 مليونًا و278 ألفًا و699 جنيهًا خلال العام المالي السابق 2021- 2022.

جاء ذلك وفقًا لما ورد بالحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022- 2023، الذي استعرضه محمد عدلي، مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 43 مليارًا و297 مليونًا و271 ألفًا و897 جنيهًا، مقابل نحو 49 مليارًا و178 مليونًا و792 ألفًا و269 جنيهًا.