سيارات المصريين بالخارج "إجمالي تحويلات بـ667 مليون دولار".. وزير المالية يستعرض موقف المبادرة

كتب- محمد سامي:

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج خلال الفترة من ۳۰ أكتوبر ٢۰۲۳ حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار معيط إلى أنه تم مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية تبدأ اعتبارًا من ٢٩ يناير ٢٠٢٤؛ بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، وفي ضوء ما تلاحظ من إقبال كبير من قِبل المواطنين في الخارج على الاستفادة منها.

وأوضح وزير المالية أن إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة بلغ 452283 حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤، منوهًا بأنه تم صدور عدد 173532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، وتم الإفراج الجمركي عن عدد 20500 سيارة، مشيرًا إلى أن إجمالي التحويلات من خلال المبادرة بلغ نحو 667 مليون دولار.