بحث الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبل تعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة من إمكانات الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لخدمة المشروعات القومية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع اللواء إبراهيم فوزي، مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر لشؤون الدلتا الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وممثلي الجهاز، لمناقشة آليات التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية الوطنية.

وأكد "قنصوة"، بحسب بيان وزارة التعليم العالي، السبت، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز دور الجامعات المصرية باعتبارها بيوت خبرة وطنية وشريكًا رئيسيًا في تنفيذ أولويات الدولة التنموية، مشيرًا إلى أن الطلاب والباحثين يمثلون عنصرًا أساسيًا في تحويل المعرفة إلى حلول تطبيقية تدعم خطط التنمية.

وشدد وزير التعليم العالي، على ضرورة توجيه البحث العلمي التطبيقي لخدمة الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي، مع التركيز على تمويل مشروعات تسهم في توطين التكنولوجيا الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات، إلى جانب دعم إنتاج التقاوي وتطوير الأصناف بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

وأوضح أن الوزارة ستدعم هذا التوجه من خلال إتاحة التمويل للمشروعات التطبيقية عبر الهيئات التابعة لها، بما يضمن ربط التمويل البحثي باحتياجات الدولة والمشروعات القومية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية ورفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتحويل المخرجات العلمية إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع جهاز مستقبل مصر تمثل فرصة مهمة لربط الإمكانات العلمية بالاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، من خلال الاستفادة من خبرات العلماء والباحثين والبنية التحتية المتقدمة للجامعات والمراكز البحثية، مع إتاحة فرص أوسع للشباب للمشاركة في التنفيذ والتطوير.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم فوزي أن التعاون مع وزارة التعليم العالي يتيح الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية والبحثية المصرية بصورة منظمة، بما يعزز كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويُسهم في تطوير حلول وطنية عملية للتحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والتكنولوجيا.

كما ناقش الاجتماع آليات توظيف الإمكانات المعملية والتجهيزات المتخصصة داخل الجامعات والمراكز البحثية لتطوير تكنولوجيات وطنية قادرة على دعم الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى أهمية ربط مشروعات التخرج والأبحاث التطبيقية باحتياجات المشروعات القومية.

واتفق الجانبان، على المضي قدمًا في تنفيذ شراكة استراتيجية تجمع الوزارة وجهاز مستقبل مصر والجامعات والمراكز البحثية، بهدف تسريع تحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات عملية، ودعم توطين التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج، والاستفادة من طاقات الشباب في خدمة خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

