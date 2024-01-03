مصدر مصري لـ"القاهرة الإخبارية": لا بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في غزة

القاهرة - مصراوي:

أكد مصدر مصري رفيع المستوي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد بديل عن المسار التفاوضي لحل الأزمة في قطاع غزة.

وشدد المصدر المصري رفيع المستوى، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، على أن الدور المصري لا يمكن الاستغناء عنه، وفي حالة عدم وساطة مصر فقد تزداد حدة الأزمة وتتفاقم بما يتجاوز تقديرات الأطراف كافة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ89، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى آلاف المفقودين.