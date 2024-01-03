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صور- شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد

11:44 ص الأربعاء 03 يناير 2024
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (1)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (3)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (5)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (2)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (7)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (10)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (11)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (12)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (13)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (4)
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    شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية (6)
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كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وبحسب بيان للكنيسة، رافق فضيلة الإمام رئيس جامعة الأزهر، ووفد من قيادات مشيخة الأزهر وبيت العائلة المصرية.

رحب قداسة البابا بضيوفه متمنيًا لهم أن يكون العام الجديد مليئًا بالخيرات والبركات.

ومن جانبه قدم فضيلة الإمام التهنئة لقداسة البابا، باسمه وباسم فضيلة المفتي والوفد المرافق، بمناسبة بدء العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لقداسته ولجميع المسيحيين المصريين أيامًا مباركة.

شيخ الأزهر مفتي الجمهورية البابا تواضروس أحمد الطيب شوقي علام

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