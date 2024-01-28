مصدر بالسكة الحديد يكشف موعد تشغيل خط "الفردان - بئر العبد"

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر قيادي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، موعد التشغيل التجريبي المنتظم لخط سكك حديد "الفردان - بئر العبد".

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم التشغيل التجريبي للخط بالكامل عقب الانتهاء من أعمال السكة والإشارات، متوقعًا أن يكون ذلك قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف المصدر، أنه تم خلال الأيام الماضية إجراء اختبارات تحميل على كوبري الفردان الجديد بعد الانتهاء منه، من خلال تسيير أحد القطارات أعلى الكوبري لإجراء أعمال الاختبارات.

وشدد المصدر على أنه توجد حتى الآن أعمال سكة على الخط لم يتم الانتهاء منها وجار العمل فيها بعدد من مناطق الخط.

وأشار المصدر إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال التشغيل التجريبي سيتم بدء التشغيل الرسمي التام على الخط بشكل دائم.