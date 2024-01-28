أسبوع الأمطار والصقيع.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

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كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من اليوم الأحد، إلى الخميس 01 فبراير 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد

يسود طقس غدا أجواء مائلة للبرودة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

ومن المتوقع أن يسود ليلا، أجواء شديدة البرودة بداية من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما تسقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس من الإثنين..

أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

كما تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على بعض المناطق ويؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

طقس الإثنين

أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا، إلى مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60) كم/س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

طقس الثلاثاء..

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40% تقريبا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 كم/س) وارتفاع الموج (3.5:25 متر).

طقس يومي الأربعاء والخميس..

أمطار متوسطة إلي غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة تكون رعدية أحيانا.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60) كم/س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).