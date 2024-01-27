زيارة مفاجئة.. تفاصيل تفقد وزير الإنتاج الحربي شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في جولة تفقدية مفاجئة، اليوم السبت، شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" (مصنع 18 الحربي).

يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات المفاجئة التي يحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تنفيذها للشركات والوحدات التابعة.

وكان حضور وزير الدولة للإنتاج الحربي في "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" في نفس توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة؛ لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع، وذلك منذ بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية والاطمئنان على جودة العملية الإنتاجية والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها في الزيارات التفقدية التي سبق القيام بها وكذا التأكد من مدى التزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الأمنية المختلفة التي من شأنها حماية أمن الشركة وسلامة العاملين بها.

وتفقد محمد صلاح خطوط الإنتاج داخل شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"؛ والتي تضم مجمعين صناعيَّين؛ بإجمالي (30 مصنعًا) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية- كهربائية- أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة، وقام بتفقد مخازن الخامات والمنتج النهائي؛ لمتابعة الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع، والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية، موجهاً بالمتابعة المستمرة لإجراءات تطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين، مؤكدًا خلال الجولة تنفيذ أعمال المعايرة لكل الأجهزة الموجودة بمعامل المعايرة في التوقيتات المخططة.

واستمع الوزير إلى ما استعرضه الدكتور مهندس صلاح جمبـلاط، رئيـس مجلـس إدارة شركـة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" من بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة الدورية، وما يتم تنفيذه من إجراءات خاصة بالأمن الصناعي والسيبراني ومستجدات المشروعات التي تنفذها الشركة، مؤكدًا الحرص على تنفيذ التوجيهات الوزارية الخاصة بالتكامل مع الشركات الشقيقة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.

وحرص الوزير محمد صلاح على الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين، مثنياً على ما تشهده الشركة بالفترة الأخيرة من تحسن في مؤشرات الأداء وتطور في أسلوب العمل وكذا تفاني العاملين بالشركة (مصنع ١٨ الحربي) في تأدية مهامهم والالتزام بواجباتهم المهنية، وهو ما أهلها لتكون أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة أرباحًا عن العام المالي الماضي، ونجحت كذلك في أن تكون أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية، ولذا تم تكريمها بشهر نوفمبر الماضي خلال مناقشة الجمعيات العمومية الأخيرة عن العام المالي (2022/2023).

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية الحفاظ على مكانة الشركة كإحدى أهم الشركات الصناعية الرائدة المتخصصة في مجال الصناعات الكيميائية بمصر والشرق الأوسط، ولها دور حيوي في المجالين العسكري والمدني، مؤكدًا أهمية التكاتف معاً لبذل المزيد من العرق والجهد لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، موجهًا بضرورة اتباع كل المحاذير للتخلص الآمن من المخلفات والمعالجة من خلال نظام صرف صناعي يحقق التخلص من المخلفات الصناعية بشكل صديق للبيئة.

ووجَّه الوزير بأهمية الالتزام بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية؛ خصوصًا أن العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضي توخي الحذر والتركيز الشديد خلال التعامل مع المواد والمعدات والأدوات المتاحة؛ حيث تنتج الشركة المادة الدافعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وفي مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والنيتروجليسرين وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، وتتم الاستفادة من فائض الطاقات في تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم في خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذي يستخدم في صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم في صناعة الدهانات، بالإضافة إلى إنتاج المخصبات الزراعية، مؤكداً أن أهداف الإنتاج الحربي في المرحلة القادمة تتمثل في (الإنتاج، الأمان، الحوكمة).

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد صلاح أصدر توجيهات خلال الزيارة المفاجئة للشركة (مصنع 18 الحربي)، بأهمية الاستمرار في تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها؛ للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.

ورافق الوزير بالجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.