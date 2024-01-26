الأرصاد تحدد المناطق الأكثر تأثرًا بالأمطار غدًا

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كتب- إسلام لطفي:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها، غدًا السبت، إذ يشهد طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد وشديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه سيتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد، متوقعة وتوقعت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري.

وأشارت إلى أنها تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقعت نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سينلاء على فترات متقطعة.