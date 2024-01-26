شديد البرودة في هذه الأوقات.. توقعات طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم- فيديو

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون متوسطة الشدة تمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء، قد تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وأضافت "الأرصاد"، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الرياح الشمالية الغربية تنشط على مسطح البحر التوسط؛ يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس تتأثر أيضًا بنشاط رياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى أن الأجواء تظل مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، وتكون شديدة البرودة ليلًا، مع استمرار الأجواء الشتوية على جميع الأنحاء.

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