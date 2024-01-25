ترافقها وزيرة الثقافة.. زوجة ولي عهد مملكة النرويج في جولة بمعرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

أجرت الأميرة ميت ماريت، زوجة ولي عهد مملكة النرويج، منذ قليل، جولة داخل قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في أول أيامه للجمهور بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

رافقها خلال الجولة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب.

وتفقدت زوجة ولي عهد النرويج، والتي تحل ضيفة شرف على معرض الكتاب هذا العام، جناح بلادها في معرض القاهرة للكتاب، إلى جانب جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

ويُعد الجناح النرويجي بصالة المعرض رقم 3، العنصر الأساسي الذي يمثل الهوية البصرية للنرويج بوصفها ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصممت المهندسة المعمارية أنيتا بلاسييركتِه بلازي Anetta Blassej recte Błażej الجناح النرويجي.

ويعتمد التصميم على مفهوم مفتوح يسمح للجمهور بالتجول بحرية وأن يكون محاطًا بالتجارب المرئية والسمعية المتنوعة التي تمثل النرويج.

ويضم منطقة عرض كبيرة للكتب والفنون البصرية، ومسرحًا لاستضافة الأحداث الأدبية، ومساحة للإبداع. وهو أيضًا منطقة العمل الرئيسية للوكلاء الأدبيين النرويجيين ومزودة بمكتب للاستعلامات.

وصممت الهوية البصرية للجناح NODE Berlin Oslo وهي إعادة تصميم للهوية البصرية من مشروع فرانكفورت عام 2019 ومشروع وارسو عام 2022.

وتظهر مشروعات ضيف الشرف على المواد الرقمية والمطبوعة وفي مواقع مختلفة في صالات المعرض.

ويستقبل عرض القاهرة الدولي للكتاب، زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وتأتي هذه الدورة للمعرض تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتُقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف م2، بخمس صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.