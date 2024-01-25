إعلان

BBC

تصل القاهرة مساءً.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار اليوم

10:25 ص الخميس 25 يناير 2024
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
  • عرض 12 صورة
    أمطار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد والصحراء الغربية.

وأضافت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أن السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الداخلية بسقوط الأمطار مع تقدم الوقت وساعات النهار ولكن تكون أقل حدة.

كما أن الفرصة مهيأة مساء اليوم لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

0

أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الأوقاف مهنئا الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج: معجزة ثابتة في وجدان الأمة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مصدر بـ "الكهرباء": زيادة أسعار ممارسات سرقة التيار بين 50% و100%
* شعبة الذهب تحذر: الأسعار الحالية "غير حقيقية".. توخوا الحذر
* تصل القاهرة مساءً.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار اليوم