الجيزة تعيد الانضباط لشوارع الوراق وترفع تعديات المحال والباعة من الطريق العام

القاهرة - أ ش أ

تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية للحد من المظاهر السلبية.

وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة حى الوراق بشن حملات موسعة بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المختصة لتحقيق الانضباط بشوارع السنترال وترعة السواحل والعروبة والمسابك والمعهد الديني لما تمثله تلك الاشغالات من مظهر غير حضاري وإعاقة للحركة المرورية وعرقلة سير المواطنين.

واطلع محافظ الجيزة على جهود الحملات والتي تمكنت من إزالة كافة تعديات المحلات والمقاهي والأكشاك من على أرصفة المشاة التي شملت استاندات حديدية وفتارين وكراسي وطاولات وثلاجات ومدرجات عرض بضائع ولافتات إعلانية وتندات مخالفة بدون ترخيص، إلى جانب رفع فروشات الباعة الجائلين والمفترشين نهر الطريق بالعربات الخشبية والاستاندات الحديدية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف أحمد راشد أن المحافظة تنفذ عددا من الأسواق الحضارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للقضاء على الأسواق العشوائية وتحسين الرؤية البصرية والحد من وجود الباعة الجائلين بالطرق العامة وتوفير مواقع خدمية لهم لبيع منتجاتهم بشكل حضاري ولائق.

وشدد محافظ الجيزة، على حى الوراق بمواصلة الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بتجدد المخالفات والمتابعة الدورية مع سرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.