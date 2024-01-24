وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم لدولة نيبال لمواجهة التحديات الصحية ونقل الخبرات

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع مصر بدولة نيبال، وأهمية خلق شراكات فعالة وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الصحية، مشددا على الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم لدولة نيبال لمواجهة التحديات الصحية ونقل الخبرات التي حققتها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة في مختلف المجالات الصحية، مما ساهم بدوره في تعزيز الأمن الصحي للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة والسكان، سفير دولة نيبال لدى مصر سوشيال لامسال؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الدولتين لدعم وتعزيز القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - في بيان، اليوم الأربعاء- أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير.

وقال المتحدث "إن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز التعاون وزيادة عدد الطلاب الوافدين من دولة نيبال للدراسة في كليات الطب المصرية، حيث أشاد السفير في هذا الشأن بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للطلاب الوافدين، معربا عن تطلعه لزيادة عدد الطلاب بما يضمن تعزيز الاستفادة من الخبرات المصرية في كافة المجالات الطبية.

وأكد الوزير - خلال الاجتماع - الاستعداد لاستقبال الطلاب والخبراء من الفرق الطبية بدولة نيبال لحضور المؤتمرات والمحافل العلمية التي تقام على أرض مصر، بما يساهم في تعزيز وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية، وذلك من خلال نقل الخبرات المصرية وتحقيق الاستفادة من التقدم والنجاح الذي حققته مصر في دعم المنظومة الصحية.