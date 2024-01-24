رسالة مؤثرة من بسمة وهبة للفنانة التي تسببت في طلاق العوضي وياسمين

كتبت -داليا الظنينى:

قالت الإعلامية بسمة وهبة، أنها لم تقصد أن هناك فنانة معينة وراء طلاق ياسمين والعوضي كما فهم من تصريحاتها.

وأضافت وهبة، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء: "أنا معرفش ياسمين والعوضي اطلقوا ليه"، موجهة رسالة للفنانة التي تم الترويج أنها السبب في انفصال ياسمين والعوضي، "الست دي في حالها وملهاش دعوة بحد وبدافع عنك وأنا معرفكيش شخصيا والله أشهد بالحق إنك ليس ليكى أى علاقة غرامية مع أى حد فى الدنيا، اللى أنا أعرفه إنك كنتى متجوزة، وعلشان أقول كلمة حق، الفنانة دى مش من الفنانات اللى بتخرج تسهر او بتروح حفلات أو ليها علاقات متعددة عمرنا ما سمعنا عنها حاجة من كده ولكن بوضح كلام اتفهم مني غلط".

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