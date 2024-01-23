محطة الضبعة النووية.. بوتين: مصر صديقة لروسيا وشريك استراتيجي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، إن محطة الضبعة النووية، ستعمل على تعزيز الطاقة في مصر وتطوير الصناعات الحديثة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة الذرية.

وأضاف بوتين، أنه في القرن الماضي وعن طريق المختصين الروس، تم خدمة مشروعات متطورة في مصر مثل السد العالي، كما تم بناء كثير من الشركات التي تعمل حتى هذه اللحظة وتأتي بالفائدة على الشعب المصري، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين ما زال مستمرا ومتطورا.

وتابع: "مصر صديقة لنا وشريك استراتيجي، ووفقا لاتفاقية الشراكة التي تم التوقيع عليها عام 2018، نمى التبادل التجاري ونمى العديد من الاتفاقيات في المجال الصناعي والزراعي".

وأشار إلى أنه يوجد أفاق كبيرة في تطوير تعاوننا عبر انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، وروسيا تدعم انضمام مصر إلى هذه المجموعة، وسنقوم بكل وسعنا كي يكون دور مصر فعال في هذه المجموعة.

وأكد أن محطة الضبعة تتكون من 4 وحدات والتي ستقدم 4200 ميجا وات بكل سنة، وهذه كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن هذه المحطة ليس لها أي انبعاثات وهي مفيد للبيئة.

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