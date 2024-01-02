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الأرصاد تحدد موعد استقرار حالة الطقس

04:00 ص الثلاثاء 02 يناير 2024
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    جانب من الغيوم والطقس السئ
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    الطقس
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كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل وتوقعات النشرة والظواهر الجوية المتوقعة لليوم الثلاثاء، وحتى الأحد 7 يناير المقبل.

وأوضحت الهيئة، خلال نشرة الطقس الرسمية، أنه من المتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء على السواحل الشمالية ومدن القناة ومناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري.

وذكرت أن الشبورة تتكون من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة القريبة من المسطحات المائية ستكون الظاهرة الأساسية الطبيعية المسيطرة.

وأشارت الهيئة إلى استقرار في حالة الطقس الجمعة المقبلة مع وجود شبورة مائية كثيفة وضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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