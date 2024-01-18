"الرعاية الصحية" تطلق برنامجًا تدريبيًا لمحاكاة تطبيق المعايير المصرية للاعتماد داخل منشآتها

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد، وذلك بالتعاون بين الهيئة ووزارة الصحة والسكان.

وبحسب البيان، يهدف البرنامج التدريبي الذي انطلق داخل عدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد إلى إمداد المتدربين من مسؤولي الجودة بكافة المنشآت الصحية، بالمعرفة والمهارات الفنية لتطبيق معايير الاعتماد داخل المنشآت، وتنمية قدراتهم على استقراء وفهم وتفسير معايير الاعتماد وتأهيلهم بعد انتهاء عملية المحاكاة على تطبيق كافة معايير الاعتماد بجدارة وكفاءة.

واستكمل البيان: تستمر فعاليات البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد، على مدار 13 أسبوع بمستشفيات الزهور والرمد والحياة بورفؤاد والنصر التخصصي ببورسعيد، يتم خلالها المرور على أقسام الطوارئ والداخلي والرعايات، والعمليات والصيدلية، والمعمل، والأشعة بالمستشفيات للإطلاع على آلية تقديم الخدمات الطبية طبقاً لأعلى معايير الجودة، وكذلك الإطلاع على سجلات العمل والسجلات الطبية ونماذج الملف الطبي وملفات العاملين ومؤشرات الأداء، بما يضمن تعزيز قدرات المتدربين حول التطبيق الأمثل لمعايير الجودة داخل المنشآت.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب عن بُعد، لأخصائي الجودة، وذلك عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة، وذلك على البرامج التدريبية الخاصة بالجودة وسلامة المرضى والمُعدة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي الياباني (JICA).

معربًا عن تقديره المساهمات العديدة لوكالة التعاون الدولي اليابانية والتي تعزز جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتوفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالمية للمصريين، وهو ما يتسق مع جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي قوي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية تشارك الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في جودة الرعاية الصحية للمواطنين، ومضيفًا أن الجودة وسلامة المرضى أصبحت فرض على المستشفيات، وهو الحلم الذي تحقق لكل العاملين بقطاع تطوير المستشفيات، وفي قطاع جودة وسلامة الخدمات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي لمحاكاة التطبيق العملي للمعايير المصرية للاعتماد تم تحت إشراف كلًا من الدكتورة مروة طه، مدير عام الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور صافيناز إسماعيل، مدير عام الجودة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة في مشروع التأمين الصحي الشامل، فيما قام بالتدريب مدراء الجودة ومكافحة العدوى والسلامة المهنية والموارد البشرية بكل من مستشفيات «الحياة بورفؤاد، الرمد، النصر التخصصي، الزهور» بمحافظة بورسعيد.