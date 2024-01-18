وزيرا التنمية المحلية والنقل يتابعان موقف مشروعات النقل والطرق بمطروح

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم، مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية، بحضور رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والنقل ومحافظة مطروح.

شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة في قطاع النقل والطرق وعلى رأسها القطار الكهربائي السريع لفتح شرايين ومحاور جديدة للتنمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شهد الاجتماع، متابعة الإجراءات الخاصة بتدقيق وتوسعة الأحوزة العمرانية بالمحافظة بما يساهم في تعزيز الشكل الحضاري للمحافظة ويتماشى مع مع تشهده حاليًا من تطوير وتنمية عمرانية في كل القطاعات وما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة تجعلها محط أنظار السائحين والمترددين عليها من مختلف المحافظات وبصفة خاصة منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

وتطرق اللقاء إلى متابعة إجراءات المحافظة والوزارات والجهات المعنية فيما يخص تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بشأن الإعداد والتخطيط الجاري لمدينة رأس الحكمة الجديدة في ظل النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تتماشى مع الرؤية العامة للدولة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وإنشاء مدن سياحية وبيئية مستدامة على البحر المتوسط وإيجاد مجتمع حضري مستدام على غرار مدينة العلمين الجديدة والاستغلال الأمثل للأراضي والمقومات والإمكانات الموجودة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المناطق الجديدة بما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة وتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لأبناء محافظة مطروح في جميع التجمعات البدوية والمدن والمراكز المختلفة والاستجابة لمطالب عمد ومشايخ وأهالي مطروح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.