أجواء مشمسة بجميع الأنحاء.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس اليوم الخميس

تسيير خط طيران جديد بين "القاهرة" و"نجران" الأسبوع المقبل -تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس 18 يناير، تشهد أجواءًا شتوية مشمسة على جميع الأنحاء.

وقالت الأرصاد، وفق منشور لها عبر "فيسبوك"، إن حالة الطقس اليوم الخميس، يسودها طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أن الأجواء تكون شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأوضح، تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما أنه متوقع غدًا سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدًا تكون كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٢١ درجة مئوية.

- جنوب سيناء ٢٥درجة مئوية.

- شمال الصعيد ٢٢ درجة مئوية.

- جنوب الصعيد ٢٥ درجة مئوية.

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