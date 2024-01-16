"البرلمان" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد طلب الحكومة إعادة المداولة

كتب- نشأت علي:

بدأ المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، للنظر في إعادة المداولة للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة عليها.

وقال "جبالي"، في كلمته: حسنًا فعلت الحكومة بالنظر والدراسة لمشروع القانون وهو ما أدى إلى إعادة النظر والمداولة على مادة واحدة فقط.

وأضاف رئيس البرلمان: تم تأجيل المناقشة من أمس حتى اليوم لإعطاء فرصة للحكومة للدراسة خاصة وأنها طلبت بالأمس إعادة المداولة على أكثر من مادة، وبعد دراسة وزير العدل لمشروع القانون بتأني وجد مادة واحدة فقط طلب المداولة عليها وبدأ المجلس إعادة المداولة على تلك المادة من مواد مشروع قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.